Life is Strange: Deck Nine streicht 20 Prozent der Stellen

Auch beim Life is Strange-Studio Deck Nine sieht es düster aus. 20 Prozent der Belegschaft muss gehen.

Wie Deck Nine über X, ehemals Twitter, offiziell mitteilte, sah man sich gezwungen, Kündigungen auszusprechen. Wie derzeit viele andere Unternehmen in der Spielebranche sei man von den sich verschlechternden Bedingungen am Markt betroffen, heißt es in dem Beitrag.

Man habe sich deshalb dazu entschieden, 20 Prozent der Belegschaft zu kündigen, so schwer die Entscheidung auch gefallen sei.

Deck Nine schreibt dazu auch, dass diese Betroffenen großartig, talentiert und toll seien und im Unternehmen etwas bewirkt hätten. Deshalb ruft Deck Nine in dem Beitrag direkt dazu auf, diese Leute anzustellen, sofern dies möglich sei.

Kurz zuvor hatte bereits Narrative Designer Elizabeth Ballou über die Kündigungen bei Deck Nine gesprochen und bestätigt, dass sie betroffen sei. Man hätte den Gekündigten zwei Wochen Zeit gegeben, sich zu verabschieden und alles zu regeln, selbst dann, wenn man bereits seit über sieben Jahren im Unternehmen sei.

Ob die Betroffenen so schnell an anderer Stelle unterkommen, ist derweil fraglich, denn in vielen Unternehmen werden derzeit Stellen gestrichen, zuletzt etwa auch bei Playstation und Electronic Arts.