The Game Awards: Geoff Keighley Hype-Trailer veröffentlicht

Geoff Keighley, der Moderator und Schöpfer der Game Awards, hat seinen persönlichen Hype-Trailer für die Veranstaltung veröffentlicht, die diese Woche stattfinden wird.

Unterlegt mit dem Song „Optimistic“ by Radiohead, enthält der Trailer Ausschnitte aus Star Wars Jedi: Survivor, Resident Evil, Marvel’s Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Cyberpunk 207: Phantom Liberty, Starfield und viele, viele mehr.

Die Game Awards 2023 finden bei uns in der Nacht auf den 8. Dezember um 01:30 Uhr statt.