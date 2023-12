The Witcher 4: Rollenspiel muss ohne Hexer Geralt auskommen

Autor:, in / The Witcher 4

In The Witcher 4 wird die Geschichte von Geralt von Riva wohl doch nicht in irgendeiner Art fortgesetzt, wie man jetzt richtigstellte.

Kürzlich sprach Game Director Sebastian Kalemba über The Witcher 4 und darüber, dass das Rollenspiel ein perfekter Einstiegspunkt für Witcher-Neulinge sei, aber auch für Veteranen, „die Geralts Abenteuer weiterhin verfolgen wollen.“

Doch die Übersetzungen des Gesprächs vom Englischen ins Italienische waren diesbezüglich nicht korrekt, wie sich jetzt herausstellte. So stellte man im Nachhinein insbesondere die Passage zu Hexer Geralt richtig.

In der Richtigstellung heißt es: „Das fragliche Interview fand ursprünglich auf Englisch statt und wurde später ins Italienische übersetzt, daher können einige Ungenauigkeiten auftreten. Sebastian Kalemba sagte, dass sich die neue Saga sowohl an neue Spieler richtet, die noch nicht die Gelegenheit hatten, zu den vorherigen Spielen zu greifen, als auch an eingefleischte Fans von Geralts Abenteuern, wie die Witcher-Saga gemeinhin genannt wird.“

Spieler verfolgen demnach in The Witcher 4 nicht die Abenteuer des bekannten Hexers in irgendeiner Form. Wer die Hauptfigur im nächsten Teil spielen wird, bleibt somit erst einmal unbeantwortet.