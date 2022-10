The Witcher 4: Trilogie innerhalb von sechs Jahre nach Release von Teil 4

Autor:, in / The Witcher 4

Nach dem Next-Gen-Upgrade zu The Witcher 3: Wild Hunt für Xbox Series X/S und PlayStation 5, soll mit The Witcher 4 eine neue Trilogie innerhalb der nächsten sechs Jahre umgesetzt werden. Das neue The Witcher trägt dabei den Projektnamen: Project Sirius, wobei dieses Spiel von einem kleinen Team von 60 Leuten bei The Molasses Flood entwickelt wird.

Dabei versprechen die Entwickler einen innovativen Ansatz für alle The Witcher-Fans und die, die es noch werden wollen. Hier klingt alles vorerst eher nach einem kleineren Spin-off, wobei natürlich Mitarbeiter von CD Projekt Red nach der Fertigstellung von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty City und anderen Projekten durchaus zur Entwicklung hinzustoßen könnten.

Das nächste The Witcher-Spiel hat den Namen „Project Polaris“ und entsteht bei CD Projekt Red mit einem Team aus über 150 Leuten. The Witcher 6 heißt intern Project Canis Mojaris und wird von einem externen Team entwickelt, das auch aus ehemaligen The Witcher-Entwicklern besteht. Alle drei Witcher-Spiele sind „Story-Driven-Singleplayer-Open-World“-Spiele.

Project Sirius bzw. The Witcher 4 befindet sich in der Pre-Produktionsphase. Hier arbeiten bisher nur 60 Entwickler, da über 350 noch an der Fertigstellung von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty für das Jahr 2023 arbeiten.

Den Start soll Project Polaris machen, wobei dann die anderen zwei Witcher-Spiele innerhalb von sechs Jahren erscheinen sollen. Somit könnte mit der Veröffentlichung von Project Solaris alle zwei Jahre ein neues The Witcher-Spiel veröffentlicht werden.