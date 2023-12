The Witcher 4: Hervorragender Einstieg für Neulinge

Nachdem die Arbeiten an Cyberpunk 2077 so gut wie abgeschlossen sind, konzentriert sich das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED mehr und mehr auf die Entwicklung von The Witcher 4.

Mit insgesamt 330 Mitarbeitern arbeitet zum aktuellen Zeitpunkt bereits fast die Hälfte der Belegschaft am nächsten Eintrag der Fantasy-Rollenspiel-Reihe.

In einem Interview mit Lega Nerd erklärt jetzt Game Director Sebastian Kalemba, dass man The Witcher 4 den Wurzeln der Reihe zwar treu bleiben wird, man aber großen Wert auf eine nicht zu große Ähnlichkeit zum Vorgänger lege.

Zudem bezeichnet er den Titel, der erst in einigen Jahren erscheinen wird, als perfekten Einstiegspunkt für Witcher-Neulinge. Aber auch Serien-Veteranen sollen nicht zu kurz kommen:

„Wir wollen den Weg fortsetzen, den wir eingeschlagen haben, aber wir wollen nicht dasselbe Spiel machen. Ich denke, das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben einige Elemente aus der Geschichte, die beibehalten werden müssen. Schließlich handelt es sich immer noch um dasselbe Universum, und wir können nicht über bestimmte Grenzen hinausgehen.“

„Deshalb müssen wir einen ganz bestimmten Weg einschlagen und diesen innovativ gestalten. Gleichzeitig ist es klar, dass wir versuchen müssen, ein neues Publikum anzusprechen. The Witcher 4 wird erst in ein paar Jahren erscheinen, und der Vorgänger ist schon lange her, also können wir uns nicht nur an das Publikum wenden, das die Saga bereits mag. Wir müssen auch eine neue Gemeinschaft aufbauen. In diesem Sinne glaube ich sagen zu können, dass es ein hervorragender Einstieg für viele Spieler sein wird, ohne dabei die langjährigen Fans zu vergessen, die Geralts Abenteuer weiterhin verfolgen wollen.“

„Unsere Priorität ist es immer, Grenzen zu überschreiten. Wir wollen über sie hinausgehen. Wir wollen versuchen, etwas Neues zu machen im Vergleich zu dem, was es derzeit an Rollenspielen gibt, zumal wir innerhalb dieses Genres tätig sind und Rollenspiel-Fans unsere Zielgruppe sind. Wie ihr euch denken könnt, kann ich nicht zu viel verraten, aber die Idee ist, etwas zu entwickeln, das The Witcher 3 übertrifft, indem wir eine intensivere Geschichte erzählen und auch ein intensiveres Gameplay entwickeln.“