Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC noch Monate entfernt

Laut Produzent Yasuhiro Kitao wird noch einige Zeit vergehen, bis die Shadow of the Erdtree-Erweiterung für Elden Ring erscheint.

Obwohl die Ankündigung des Shadow of the Erdtree-Erweiterung mittlerweile über sieben Monate zurückliegt, gab es noch kein Gameplay zu sehen und auch ein Datum für die Veröffentlichung existiert bisher nicht.

Auf den PlayStation Partner Awards meldete sich jetzt Produzent Yasuhiro Kitao zu Wort und bestätigte die letztmonatige Erklärung der Muttergesellschaft Kadokawa Corporation, dass die Entwicklung der Erweiterung reibungslos verlaufe.

Trotz der guten Fortschritte sei es allerdings noch ein weiter Weg bis zur Veröffentlichung. Fans dürften auf neue Kämpfe und Charaktere wie bei Bloodborne oder anderen Spielen gespannt sein. Weitere Informationen zu Shadow of the Erdtree werde man zu einem anderen Zeitpunkt veröffentlichen, so Kaito.

In den Finanzergebnissen von Kadokawa fehlte die Erweiterung bei den Umsatzprognosen für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr. Somit wäre eine Veröffentlichung theoretisch ab dem 1. April 2024 möglich. Wann genau, ist jedoch weiterhin unklar.