Xbox Game Pass: Keine Pläne für Nintendo oder PlayStation

Xbox Chef Phil Spencer hat erklärt, dass keine Pläne dafür bestehen, den Xbox Game Pass auf PlayStation- oder Nintendo-Konsolen zu bringen.

Vor wenigen Tagen sorgte eine Aussage von Xbox-Finanzchef Tim Stuart für Aufregung. Er sprach davon, den Xbox Game Pass-Service auf alle Geräte mit einem Bildschirm bringen zu wollen und stellte dabei sogar PlayStation und Nintendo als mögliche Plattform in den Raum. Fans zeigten sich besorgt darüber, was diese Aussage für Käufer der Xbox-Konsolen bedeuten könnte.

In einem aktuellen Interview mit WindowsCentral stellte Phil Spencer jetzt aber deutlich klar, dass keine derartigen Pläne bestehen.

Er eröffnete: „Zunächst möchte ich sagen, dass wir nicht vorhaben, Game Pass für PlayStation oder Nintendo anzubieten. Das ist nicht in unseren Plänen“, und fuhr fort: „Ich möchte mich auf die Frage konzentrieren, wie wir weiterhin Innovationen für die Menschen schaffen können, die sich für unsere Hardware-Plattform entschieden haben. Und wie können wir sicherstellen, dass sie sich mit ihrer Investition in das, was wir aufgebaut haben, wohlfühlen?“

„Ich werde natürlich meine eigene Meinung zu unserer Hardware haben. Aber ich denke, dass unsere Hardware-Teams mit der Xbox Serie X und der Xbox Serie S in dieser Generation großartige Arbeit geleistet haben, indem sie Wert und Leistung in der Hardware-Linie geboten haben.“

„Wenn ich an Investitionen in Dinge wie Game Pass und Xbox Cloud Gaming, Cross-Play und Cross-Save und ID-at-Xbox denke – all diese Dinge – möchte ich, dass wir weiterhin innovativ sind, damit die Leute auf unserer Konsole das Gefühl haben, dass wir in die Konsole investieren, die ihrem Engagement entspricht, das sie uns entgegenbringen.“