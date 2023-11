Xbox Game Pass: First-Party-Spiele und Dienste bald für PlayStation?

Xbox-Finanzchef Tim Stuart sprach bei einem Vortrag auf dem Wells Fargo TMT Summit von den Plänen, sowohl den Xbox Game Pass als auch First-Party-Spiele auf jeden Bildschirm zu bringen. Dabei nannte er auch explizit PlayStation und Nintendo, die man nicht mehr als Konkurrenz ansieht.

Stuart sagte: „Es ist ein kleiner Strategiewechsel. Wir kündigen hier nichts Großes an, aber unsere Mission ist es, unsere First-Party-Erlebnisse [und] unsere Abonnementdienste auf jeden Bildschirm zu bringen, der Spiele spielen kann. Das bedeutet Smart-TVs, das bedeutet mobile Geräte, das bedeutet, was wir in der Vergangenheit als Konkurrenten betrachtet haben, wie PlayStation und Nintendo.“