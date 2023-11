Forza Motorsport 2023: XboxDynasty Design von Toxic Growler

Toxic Growler hat sich bei uns gemeldet und mitgeteilt, dass er ein XboxDynasty Design in Forza Motorsport 2023 entworfen hat. Das Design möchten wir euch direkt hier zeigen:

Toxic Growler sagte zu seiner Person und zum Design: „Also ich bin 38 Jahre alt, spiele Xbox seit dem 360 Release. Forza spiele ich seit Motorsport 2 alle Teile, wobei ich erst mit dem 3. Richtig angefangen habe, Sim Arcade Racer zu spielen.“

„Mit Design habe ich eigentlich nichts am Hut. Als Koch bin ich zwar ein wenig kreativ, aber nicht in einem Designprogramm. Ich wollte für die XboxDynasty Community ein einfaches, aber schönes Community Design erstellen. Das ist dabei rausgekommen. Das Design war am Ende relativ schnell gestaltet, das Problem war für mich als Design Noob das XDynasty Logo so original wie möglich zu erstellen.“

„Das hat ca. 1,5-2h gedauert. Ich bin für kreative Ideen gerne offen und ändere ab. Jedoch sind meine Fähigkeiten begrenzt.“

„Forza Motorsport gefällt mir gut. Es ist nicht das beste, aber das Auto Leveln hält mich bei der Stange. Das online Straßensystem ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, Crash Derby Fahrer zu bestrafen, leider klappt das noch nicht so gut wie es soll. Der Umfang ist okay. Für so lange Entwicklungszeit, naja sagen wir Mal….es soll ja ein Service Game sein, da könnt sicher noch einiges gutes auf uns zu.“