XboxDynasty: Gewinnspiel mit Ghostrunner 2, WRC 23 und mehr

Alle Mitglieder von XboxDynasty haben im November 2023 wieder die Chance, großartige Preise zu gewinnen!

Wer fleißig in der XboxDynasty Community mitwirkt und XboxDynasty.de mit seinem Profil häufig besucht, um Kommentare zu schreiben, der bekommt für diese Aktivitäten XD-XP-Punkte gutgeschrieben. Wer dabei energisch XD-XP innerhalb eines Monats sammelt, nimmt je nach Punktestand automatisch an den folgenden Auslosungen teil.

Die Teilnahme am neuen XD-XP-Gewinnspiel wird wie folgt aufgeteilt:

We Were Here (1,99 €) +20 XP

Eure Gewinnchance auf We Were Here sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens 20 XD-XP gesammelt habt.

Stray Blade (34,99 €) +750 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Stray Blade sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens 750 XD-XP gesammelt habt.

EA SPORTS WRC 23 (49,99 €) +1000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf EA SPORTS WRC 23 sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens 1000 XD-XP gesammelt habt.

Ghostrunner 2 Brutal Edition (69,99 €) +2000 XP

Eure zusätzliche Gewinnchance auf Ghostrunner 2 Brutal Edition sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens 2000 XD-XP gesammelt habt.

XboxDynasty T-Shirt +5000 XP im November 2023

Unglaublich aber wahr, die unverkäuflichen XboxDynasty T-Shirts sind zurück. Nachdem wir bereits 300 Stück beim Xbox FanFest auf der Gamescom 2023 verschenkt haben, habt ihr jetzt die Chance ein Shirt zu gewinnen.

Eure zusätzliche Gewinnchance auf ein XboxDynasty T-Shirt, sichert ihr euch, wenn ihr im aktuellen Monat mindestens +5000 XP zu eurem aktuellen Punktestand dazu verdient habt.

Das XboxDynasty T-Shirt wird somit nur unter allen echten XboxDynasty Hardcore-Fans verlost, die mindestens 5000 XP in einem Monat gesammelt haben. Der Gewinner kann die Größe frei wählen: S, M, L, XL, solange diese verfügbar sind. Das Gewinnspiel verlängert sich jeden Monat, solange der Vorrat an T-Shirts ausreicht!

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

Teilnahmeschluss ist der 30. November 2023 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Auslosung findet Anfang des darauffolgenden Monats statt. Versandkosten werden nur innerhalb Deutschland übernommen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

XD-XP Ranking

Wir wünschen allen Teilnehmern auch diesen Monat wieder viel Glück, weiterhin viel Spaß beim XD-XP-Sammeln und mit etwas Glück wird es auch wieder ein Double XD-XP-Wochenende, geheime XD-XP Boni und mehr geben.

