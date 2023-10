XboxDynasty: Gewinnspiel mit Carrera GO!!! Sonic the Hedgehog 4.9

Autor:, in / XboxDynasty

Macht mit beim neuen XboxDynasty Gewinnspiel und gewinnt eine Carrera GO!!! Sonic the Hedgehog 4.9 Rennbahn!

Wir von XboxDynasty präsentieren euch heute ein neues Gewinnspiel. Diesmal könnt ihr ein Carrera GO!!! Sonic the Hedgehog 4.9 Rennbahn gewinnen!

Die Rennbahn enthält die beiden Rennwagen Sonic the Hedgehog und Shadow the Hedgehog. Dazu gibt es zahlreiche Schienen und mehr. Sämtliche Details könnt ihr auf der offiziellen Produktseite nachlesen.

Die detailgetreuen Nachbildungen der ikonischen Videospiel-Rennwagen flitzen über die 4,9 Meter lange Strecke und bieten ein abenteuerliches Rennerlebnis voller Action und Geschwindigkeit.

In diesem Set düsen die beiden Helden Sonic, in seinem super-schnellen Sportwagen „Speed Star“ und Shadow in seinem „Dark Reaper“ Rennauto, mit Vollgas durch über die Ziellinie.

Dank Handregler mit Turbo Button lassen die Rennfahrer die beiden ikonischen Konkurrenten in absoluter Höchstgeschwindigkeit über die Autorennbahn flitzen.

Neben Geraden, auf denen Sonic und Shadow ihre volle Geschwindigkeit beweisen, heißt es enge Kurven und den rasanten Looping zu überwinden – dem Fahrspaß sind damit keine Grenzen gesetzt.

Die Carrera GO!!! Sonic Sets sind ein absolutes Highlight für alle Sonic-Fans der Videospiele & Filme und ihr habt jetzt die Möglichkeit ein Set zu gewinnen!

So einfach nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar unter dieser Gewinnspielmeldung und sagt uns, welchen Rennwagen ihr in einem Duell steuern wollt?

Sonic the Hedgehog im Sportwagen „Speed Star“

Shadow the Hedgehog in seinem „Dark Reaper“?

Einsendeschluss ist der 5. November 2023 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Der Gewinner wird via Privatnachricht hier auf XboxDynasty über seinen Gewinn informiert.

Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf folgenden Kanälen folgt:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück bei diesem neuen XboxDynasty Gewinnspiel.