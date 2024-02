Elden Ring: Shadow of the Erdtree fügt neue Angriffskraft hinzu

Fans von Elden Ring fiebern dem Release von Shadow of the Erdtree noch mehr entgegen, nachdem der Release-Termin im Juni verkündet wurde und weitere Details zur umfangreichen Erweiterung bekannt wurden.

Spieler freuen sich beispielsweise über eine noch größere Umgebung als Limgrave oder die zehn neuen Bosse.

Doch es gibt noch mehr Neuerungen.

So wird es ein neues „Level-Up-Element“ in Erdtree geben, wie Game Director Hidetaka Miyazaki der Famitsu erzählte. Diese Neuerung wurde hinzugefügt, um weitere Herausforderungen zu schaffen, vor allem aber, um Spielern eine erhöhte Freiheit bei dessen Bewältigung zu geben. Ist ein Boss etwa zu stark, erkundet man zunächst ein anderes Gebiet und kehrt später stärker zurück.

Was sich Spieler unter dem neuen Element vorstellen können, erklärte Hidetaka so: „Ihr werdet es am besten verstehen, wenn ihr euch so etwas wie die Angriffskraft in Sekiro: Shadows Die Twice vorstellt. Es ist so etwas wie eine Angriffskraft, die unabhängig von den bestehenden Levels ist und nur innerhalb des DLC-Gebiets wirksam ist.“