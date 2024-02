Elden Ring: Shadow of the Erdtree-Umgebung ist größer als Limgrave

Autor:, in / Elden Ring

Die Umgebung der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree ist fläschenmäßig größer als das Startgebiet des Hauptspiels.

Mit einem fulminanten Gameplay-Trailer enthüllte FromSoftware kürzlich den Starttermin der lang erwarteten Shadow of the Erdtree-Erweiterung für Elden Ring. Los geht es ab dem 21. Juni 2024 auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.

Zusätzlich verriet FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki gegenüber Eurogamer weitere interessante Details zum kostenpflichtigen DLC. So wird das neu hinzugefügte Gebiet Land des Schattens eine ähnliche Struktur aufweisen wie das Zwischenland des Hauptspiels und dabei auch einige Legacy Dungeons beinhalten.

Von der reinen Fläche her ist das neue Gebiet etwas größer als Limgrave, das erste Gebiet von Elden Ring. Im direkten Vergleich unterscheidet sich die neue Umgebung allerdings durch ein deutlich dichteres Leveldesign, wie Miyazaki erklärt:

„Dieses Mal wollten wir mehr in die Tiefe gehen und ein dichteres und reichhaltigeres Leveldesign bringen, das diese Art von Layouts ein wenig nahtloser zusammenführt.“ „Es gibt natürlich große offene Bereiche und Legacy Dungeons, aber wir haben auch mit etwas dazwischen experimentiert, um ein abwechslungsreicheres Spielerlebnis zu schaffen.“