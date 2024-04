Elden Ring: Symphonic Adventure-Konzert tourt in London

Bandai Namco Entertainment und Overlook Events freuen sich, ankündigen zu können, dass die offizielle Elden Ring Symphonic Adventure-Konzerttour am 28. April nach London kommt und das Videospiel von FromSoftware in der renommierten Royal Albert Hall präsentiert.

Elden Ring wurde 2022 veröffentlicht und verkaufte bis heute über 20 Millionen Exemplare.

Elden Ring Symphonic Adventure bietet ein wunderschönes Konzerterlebnis mit einer Aufführung, die in den Zwischenlanden spielt. Ein komplettes philharmonisches Orchester und ein Chor erwecken die epischen Kompositionen des FromSoftware-Soundteams zum Leben, während das Publikum die edle Suche der Befleckten nach der Wiederherstellung des Gleichgewichts im Kreis von Eden miterlebt.

Die Geschichte von Elden Ring steht daher im Mittelpunkt des Konzerterlebnisses, das die Möglichkeit bietet, die wichtigsten Etappen des Spiels über 4K-Montagen zu erleben, die perfekt mit dem Orchester und dem Chor synchronisiert sind, für ein immersives Erlebnis von seltener Präzision, begleitet von einem originellen Lichtdesign und Soundeffekten in immersiver Surround-Technologie.

Diese einzigartige Tour wird von Overlook Events entwickelt, den Machern der weltberühmten Dragon Ball Symphonic Adventure, Saint Seiya Symphonic Adventure und Assassin’s Creed Symphonic Adventure, neben vielen anderen Kreationen. Elden Ring Symphonic Adventure wird über das exklusive Symphonic Narrative Experience-System von Overlook Events entwickelt, das weltweit exportiert wird.

„Nach dem weltweiten Erfolg von Elden Ring ist es unser Ziel, das Franchise weiter auszubauen und unseren Fans neue Erlebnisse zu bieten. Unsere Hauptpriorität ist es, Premium-Events anzubieten, daher sind wir begeistert, mit Overlook Events für diese Konzerttour zusammenzuarbeiten“, sagte Aâdil Tayouga, Director of Licensing & Business Strategy bei Bandai Namco Europe. „Nach dem Erfolg der Weltpremiere in Paris im Januar hoffen wir, dass auch die Fans in Großbritannien von diesem einzigartigen immersiven Erlebnis begeistert sein werden.“