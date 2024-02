Elden Ring: Erweiterung hat keinen Einfluss auf Hauptspiel

Die Geschehnisse aus der kommenden Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree haben keinen Einfluss auf das Hauptspiel.

Die im Juni erscheinende Shadow of the Erdtree-Erweiterung fügt dem preisgekrönten Open-World-Rollenspiel Elden Ring eine neue Umgebung und weitere neue Inhalte wie neue Waffen, Bosse und Legacy Dungeons hinzu.

Im Land des Schattens können Spieler noch tiefer in die dunklen Geheimnisse der mystischen Welt des Rollenspiels eintauchen. Obwohl die Geschehnisse in derselben Zeitlinie stattfinden, haben diese keinerlei Auswirkungen auf das Hauptspiel, wie Director Hidetaka Miyazaki gegenüber Famitsu erklärt. Auch umgekehrt wird dies nicht der Fall sein.

Allerdings müssen Spieler, um in das Land der Schatten eintreten zu können, die beiden Bosse Sternengeißel Radahn und Mohg, Fürst des Blutes besiegt haben. Anschließend ist es möglich an Mohgs Aufenthaltsort über den verdorrten Arm, der aus dem Kokon ragt, in das neue Gebiet zu gelangen.

Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.