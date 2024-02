Killer Klowns from Outer Space: The Game: 3 gegen 7 ab Juni

Killer Klowns From Outer Space: The Game erscheint am 4. Juni. Die Vorbestellungen ist ab sofort möglich.

IllFonic, Inc. hat den Erscheinungstermin und den Beginn der Vorbestellungen für Killer Klowns From Outer Space: The Game bekannt gegeben.

Am 4. Juni 2024 können Spieler Crescent Cove erleben. Vorbestellungen sind ab heute möglich. IllFonic ist Publisher und Co-Entwickler der durchgeknallten Adaption des Kult-Klassikers und bringt den Titel auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S.

Killer Klowns from Outer Space: The Game ist Survival-Horror auf abgedreht: Das 3-gegen-7-Multiplayer-Spiel überträgt die einzigartige, überdrehte Mischung aus Horror und Comedy des 80er-Jahre Films (deutscher Originaltitel: Space Invaders) in die Welt der modernen Videospiele.

In der Schlacht zwischen den Killer Klowns und den Bewohnern von Crescent Cove heißt es Menschen ernten – oder überleben und abhauen, je nachdem, auf welcher Seite man steht.

Crescent Cove ist der weitläufige Schauplatz der Kampfhandlungen, voll von abwechslungsreichen und taktisch von beiden Teams nutzbaren Lokalitäten.

Killer Klowns from Outer Space: The Game bietet eine einzigartige Herangehensweise an Versteckspielen, Charakter-Anpassung, PvPvE sowie dynamische Ziele, was zu verschiedenen Match-Ergebnissen führt.

Sneak Preview ins Gameplay:

Schlüpft in die Kostüme der Killer Klowns – Ein Drei-Spieler-Team nutzt überweltliche Fähigkeiten, jagt Menschen mit irren Waffen und plant die Invasion, um die Bevölkerung von Crescent Cove erfolgreich abzuernten.

Wehrt euch in einem Team aus sieben mutigen Bewohnern von Crescent Cove – Durchsucht die Stadt nach hilfreichen Gegenständen und Waffen, versucht, nicht von den Klowns gefangen genommen zu werden und entkommt der Alien-Invasion.

Killer Klowns From Outer Space: The Game ist auf Steam im PlayStation Store sowie auf Xbox Store vorbestellbar und wird über Crossplay-Unterstützung verfügen.

Vorbesteller erhalten eine Woche Vorabzugang, zwei Kostüme für Menschen, einen Klown-Skin und einen Klown-Charakter. Wer auf die Deluxe-Edition upgradet erhält zusätzlich zwei Kostüme für Menschen, zwei Klown-Skins, einen Movie-Klown-Skin, den digitalen Soundtrack sowie das digitale Artbook.

Der neue Trailer ist hier zu sehen: