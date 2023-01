Killer Klowns from Outer Space: The Game: Titel stellt die Stars des Spiels vor

Killer Klowns from Outer Space: The Game stellt die Stars des Spiels vor.

Das Team hinter Killer Klowns from Outer Space: The Game – das kommende, asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel, das auf dem ikonischen MGM-Film von 1988 basiert – hat einen neuen Trailer vorgestellt. Dieser präsentiert die Stars des Spiels: Mörderische, außerirdische Killer-Klowns, die vom Teravision-Team mit viel Liebe zum Detail und noch mehr Liebe zur Vorlage nach den Filmvorbildern gestaltet wurden.

Spielerinnen und Spieler können aus fünf unterschiedlichen Klassen wählen: Trapster, Tank, Fighter, Scout und Tracker. Jede Klasse hat eigene Waffen, Fähigkeiten und einen einzigartigen Spielstil. Publisher Good Shepherd Entertainment hat auf der offiziellen Webseite des Spiels weitere Informationen zu jeder Klasse zur Verfügung gestellt.

Basierend auf dem gleichnamigen Film von 1988 (Deutscher Titel: Space Invaders) vereint Killer Klowns from Outer Space: The Game Horror und Comedy zu einem abstrusen Mix. Das Spiel erscheint noch dieses Jahr für PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S, PS4 und Xbox One und wird mit seinem Fokus auf 3v7-PvPvE-Kämpfen, Erkundung und strategischem Teamplay auf beiden Seiten das beliebte Genre der asymmetrischen Multiplayer um eine spannende, neue Perspektive bereichern.

Das Spiel wird von einem leidenschaftlichen Team bei Teravision Games unter der Leitung des visionären Game-Designers und Creative-Directors Randy Greenback (Friday the 13th: The Game) geleitet.