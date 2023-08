Killer Klowns from Outer Space: The Game: Illfonic ist der Publisher

Illfonic veröffentlicht und co-publisht Killer Klowns from Outer Space: The Game.

IllFonic, Inc. haben ihr neustes Projekt enthüllt: Das Team ist von nun an der Publisher des heiß ersehnten Spiels Killer Klowns from Outer Space: The Game. Zusammen mit Teravision Games wird IllFonic die neuste Version des Kultklassikers entwickeln und auf Steam, PS5 und der Xbox Series X|S veröffentlichen.

Killer Klowns from Outer Space: The Game ist eine verrückte und neue Interpretation des asymmetrischen Survival-Horrors.

Das 3v7 Multiplayer-Spiel basiert auf dem ikonischen 80er-Jahre Film und erschafft einen einzigartigen Mix aus Horror und Comedy. Im Kampf zwischen Killer Klowns und den Bürgern von Crescent Cove können die Spieler sich entscheiden, ob sie Menschen ernten oder die Welt vor einer Alieninvasion retten wollen. Das Spiel wurde erstmals auf der Gamescom 2022 angekündigt und sorgte sofort weltweit für Begeisterung.

CEO und Mitgründer von IllFonic, Charles Brungardt, erklärt: „Als wir angefangen haben, uns mit Good Shepherd Entertainment und Teravision Games über diese Gelegenheit auszutauschen, waren wir schon sehr angetan von der IP. Dann durften wir das Team von Teravision kennenlernen und wussten, dass wir das Ganze Realität werden lassen. Alle bei Good Shepherd haben den Übergangsprozess angenehm gestaltet; im Zuge eines aufwendigen Projekts wie diesem ist ja eine Menge Arbeit hinter den Kulissen notwendig. ” Bungardt fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, ein weiteres neues Erlebnis für die Community zu erschaffen, in das sie richtig tief eintauchen kann. Sich vorzustellen, sich selbst in diese Welt zu begeben, ist absolut verrückt; wir lieben es so sehr, Spiele zu kreieren und zu publishen, wo wir selbst Fans der IP sind.“ Robert Marick, Head of Consumer Products bei MGM: “Wir freuen uns sehr, mit Illfonic zusammenzuarbeiten, um den Fans dieses neue Killer Klowns Spiel zu präsentieren. Die Reihe feiert in diesem Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum, begeistert immer wieder neue Fans und hat sich im kulturellen Zeitgeist festgesetzt. Wir sind uns sicher, dass die Fans von Killer Klowns und Spieler im Allgemeinen begeistert sein werden, mit dem Debüt des neuen Spiels in die Serie einzutauchen.“

Killer Klowns feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen und hat sich zu einem echten Popkultur-Phänomen entwickelt, mit schaurig-schönen Produkten wie Kostümen, Kleidung, Accessoires, interaktives Entertainment sowie Heim- und Schönheitsprodukte – und MGM erweitert dieses Programm ständig um neue Kategorien.

Crescent Cove ist eine weitläufige Arena für diese besonderen Multiplayer-Fights zwischen den Klowns und den Menschen – mit einer großen Auswahl an Locations und taktischen Möglichkeiten für beide Teams. Killer Klowns from Outer Space: The Game bietet eine einzigartige Herangehensweise an Hide-And-Seek-Gameplay, Anpassung, PvPvE, und dynamische Ziele die zu unterschiedlichsten Spielergebnissen führen können. Das Spiel verspricht die Online-Horror-Formel auf neue Art und Weise zu erfinden.

Enrique Fuentes, der CEO und Mitgründer von Teravision teilt seine Gedanken bezüglich IllFonics Übernahme des Publishings: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit IllFonic für Killer Klowns from Outer Space: The Game. Sie haben mehr Erfahrung als jeder andere in der Industrie im Bereich des Genres der asymmetrische Multiplayer-Spiele. Die vereinte Leidenschaft von Teravision Games und IllFonic erlaubt es uns, das Spiel auf das nächste Level zu bringen und zuversichtlich auf die Herausforderungen eines Multiplayer-Spiels in diesem Ausmaß heranzugehen.”