Eine neu veröffentlichte Finanzprognose deutet auf eine Veröffentlichung der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree frühestens im April 2024 hin.

Kürzlich veröffentlichte Kadokawa, die Muttergesellschaft von Kult-Entwickler From Software, seine konsolidierten Finanzergebnisse für das am 31. März 2023 beendete Geschäftsjahr.

Die Ergebnisse bescheinigen dem Rollenspiel Elden Ring, auch über ein Jahr nach Veröffentlichung, einen weiterhin starken Umsatz. Allerdings sind auch Informationen zu finden, die Elden Ring-Fans nicht wirklich gefallen dürften.

So fehlt die Shadow of the Erdtree-Erweiterung zu Elden Ring, die sich schon über ein Jahr in Entwicklung befinden soll, in der Prognose des Nettoumsatzes für die kommenden Quartale des laufenden Geschäftsjahres, welches am 31. März 2024 endet.

Lediglich Handyspiele, der kommende Mech-Titel Armored Core VI: Fires of Rubicon und kommende Spiele von Spike Chunsoft werden in der Prognose erwähnt. Ein Umstand, der auf eine Veröffentlichung der Elden Ring-Erweiterung frühestens im April 2024 schließen lässt.

Stattdessen wird Shadow of the Erdtree unter „mittel- bis langfristige Ausrichtung“ aufgelistet. Man strebe „die Maximierung des Gewinns durch die Verlängerung der Lebensdauer der IP“ an, heißt es seitens Kadokawa.