Die im Februar angekündigte Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree befindet sich bereits seit über einem Jahr in Entwicklung.

Neben dem Mech-Titel Armored Core VI: Fires of Rubicon ist die Shadow of the Erdtree-Erweiterung für Elden Ring eines der großen laufenden Projekte von Kult-Entwickler From Software.

Obwohl die Erweiterung für das gefeierte Rollenspiel bereits im Februar offiziell angekündigt wurde, gibt es bis jetzt kaum Informationen zu den Inhalten. Auch ein Erscheinungstermin ist nicht bekannt. Gerüchte gehen von einer Veröffentlichung zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 aus.

Dem LinkedIn-Profil von Kenneth (Kin Yue) Chan, Lead Game Designer und Design Manager von Elden Ring sowie Producer und Co-Director von Armored Core VI ist nun ein interessantes Detail zur Entwicklung der Shadow of the Erdtree-Erweiterung zu entnehmen.

Laut dem Profil ist Chan seit April 2022 auch als Lead Game Designer und Design Manager der Erweiterung tätig. Somit scheint sich Shadow of the Erdtree bereits seit über einem Jahr in Entwicklung zu befinden, wobei der Start der Arbeiten gerade mal zwei Monate nach der Veröffentlichung des Hauptspiels erfolgte.