Die Ukraine ist mittlerweile das siebte Land, das der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ohne Bedenken zustimmt.

Das Antimonopolkomitee gab bekannt: „Der Ausschuss genehmigte den indirekten Kontrollerwerb der Microsoft Corporation über Activision Blizzard.“

„Diese Transaktion ist die bisher größte in der Geschichte des Videospiel-Sektors weltweit. Es bedarf der Genehmigung der Wettbewerbsbehörden vieler Länder.“

„Bedenken hinsichtlich der Umsetzung des erklärten Zusammenschlusses wurden kürzlich von der Europäischen Kommission geäußert, insbesondere betrifft es Cloud-Gaming-Dienste.“

„Außerdem hat die Kartellbehörde Großbritanniens am 26. April 2023 beschlossen, diesen Zusammenschluss zu untersagen, da dieser Zusammenschluss ihrer Ansicht nach zu einer erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf dem Markt für Cloud-Gaming-Dienste im Land führen könnte. Die Teilnehmer kündigten an, gegen die Entscheidung der britischen Wettbewerbsbehörde Berufung einlegen zu wollen.“

„Beachten Sie, dass Microsoft Corporation und Activision Blizzard, Inc. keine wirtschaftlichen Aktivitäten im Bereich Cloud-Gaming-Dienste in der Ukraine ausüben, daher sind die von der EG geäußerten Bedenken und die Gründe für das Konzentrationsverbot in Großbritannien für die Bewertung seiner Auswirkungen auf die Wettbewerbsdynamik in der Ukraine nicht relevant.“

„Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren genehmigte der Ausschuss die angegebene Konzentration.“