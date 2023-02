Elden Ring: Shadow of the Erdtree-Erweiterung angekündigt

Autor:, in / Elden Ring

Bandai Namco Entertainment und FromSoftware haben die Shadow of the Erdtree-Erweiterung für Elden Ring angekündigt.

Die Entwickler von Elden Ring haben soeben mit Shadow of the Erdtree die erste Erweiterung für das erfolgreiche Rollenspiel angekündigt.

FromSoftware hat dabei lediglich enthüllt, dass sich der Shadow of the Erdtree DLC für Elden Ring in Entwicklung befindet.

Der DLC erscheint für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC via Steam. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben.