Microsoft Flight Simulator: Das ist das schwerste Flugzeug der Welt

Microsoft hat das größte Flugzeug der Welt, die in der Ukraine gebaute Antonov An-225 Mriya, für den Microsoft Flight Simulator enthüllt. Das ultraschwere Transportflugzeug mit sechs Triebwerken hält den Rekord für das global längste Flugzeug sowie viele andere Größenrekorde in der Luftfahrt.

Die An-225 ist ca. 84 m lang – länger als der Erstflug des Wright Flyer – ca. 18 Meter hoch, 285.000 kg schwer und die Spannweite beträgt 88 Meter. Sie wird von sechs Progress D-18T High-Bypass-Turbotriebwerken angetrieben, die jeweils ca. 23 Tonnen Schub liefern. Diee Traglast liegt bei ca. 254 Tonnen. Das maximale Startgewicht liegt bei unfassbaren 640 Tonnen. Mit einer Reichweite von ca. 15.450 km und einer Dienstgipfelhöhe von ca. 11 km erreicht sie eine Reisegeschwindigkeit ca. 805 km/h und eine Höchstgeschwindigkeit von 852 km/h.

Es wurde nur eine einzige Mriya fertiggestellt, die bei der russischen Invasion in der Ukraine am 27. Februar 2022 zerstört und unbrauchbar gemacht wurde. Es gibt Bestrebungen, das Flugzeug wieder aufzubauen und wieder fliegen zu lassen. Vorläufige Pläne sehen vor, die Mriya wieder in die Luft zu bringen, indem Teile der zerstörten An-225 mit denen der nie fertiggestellten Flugzeugzelle zusammengebaut werden.

Im Rahmen der Bemühungen für die digitale Bewahrung freut sich Microsoft euch die Antonov An-225 Mriya in Microsoft Flight Simulator präsentieren zu dürfen.

Die An-225 Mriya ist in Microsoft Flight Simulator in sechs verschiedenen Bemalungen erhältlich:

Antonov Airlines ‚2010‘ Antonov Fluggesellschaften ‚2008‘ Antonov Fluggesellschaften ‚2006‘ Weiß Xbox Aviators Club Aviators Club

Die Antonov ist ab sofort auf dem Microsoft Flight Simulator-Marktplatz auf dem PC für 19,99 Euro erhältlich ist. Der gesamte Erlös geht an die Antonov Corporation, um die An-225 wieder aufzubauen. Das Spiel wird ab Ende März für Xbox Series X|S und über Xbox Cloud Gaming erhältlich sein.