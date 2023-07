Microsoft Flight Simulator: Update sorgt für mehr Details und neue Flugzeuge

Ab sofort dürft ihr im Microsoft Flight Simulator euch ein noch detaillierteres Osteuropa ansehen. Im neuen Welten-Update 14 erhaltet ihr nicht nur eine toll designte Umgebung, sondern auch viele neue Aufgaben. Neben dem kostenlosen Update für Osteuropa habt ihr dazu die Möglichkeit, einen neuen Premium-DLC zu kaufen.

Ihr könnt jetzt in Tschechien 18 Points of Interest (kurz POI) finden, in der Slowakei 15, in Ungarn 19, in Slowenien 15, in Kroatien 23 und in Bosnien-Herzegowina 13. Auf über 100 Orten sind jetzt Burgen, Türme oder Kirchen besonders realistisch nachgebildet.

Durch eine umfangreiche Zusammenarbeit mit Gaya Simulations, war es Microsoft möglich, sechs Flughäfen aus der Region detailgetreu nachzubauen. Der Flughafen Karlovy Vary (LKKV) in Tschechien, der Flughafen Poprad-Tatry (LZTT) in der Slowakei, der Flughafen Pécs-Pogány (LHPP) in Ungarn, der Flughafen Zagorje ob Savi (LJZA) in Slowenien, der internationale Flughafen Rijeka (LDRI) in Kroatien und der Flughafen Prijedor Urije (LQPD) in Bosnien-Herzegowina.

Die Städte Prag, Brünn und Pilsen in Tschechien, Budapest in Ungarn, Ljubljana und Maribor in Slowenien, Split und Dubrovnik in Kroatien, und Sarajevo und Banja Luka in Bosnien-Herzegowina erhielten durch Microsofts Map & Local Teams ebenfalls eine detaillierte Nachbildung.

Wer nicht nur entspannt durch die Lüfte fliegt, freut sich auf drei weitere Entdeckungsflüge, drei Landeherausforderungen und vier Buschfahrten. Damit solltet ihr erst einmal beschäftigt sein, bevor ihr euch das neue Flugzeug anschaut.

Das Flugzeug AE-45 wurde in drei verschiedenen Versionen dem Spiel als Premium-DLC zum Kauf hinzugefügt. Der Flugzeugbauer „Aero Vodochody of Czechoslovakia“ stellte in den späten 40ern mit seiner AE-45 eine der innovativsten Luftfahrtfahrzeuge zu der damaligen Zeit bereit. Das Flugzeug wurde später in weitere Versionen modifiziert, um entsprechend den Anforderungen auch in den Langstreckenflug übergehen zu können.

Erkundet mit der zweimotorigen Maschine die Welten Osteuropas, in der das Flugzeug in der Tschecheslowakei entwickelt und gebaut wurde. Der DLC für die osteuropäische AE-45, inklusive der Weiterentwicklungen von „Aero Vodochody of Czechoslovakia“, kostet 14,99 Euro, und ist direkt im Spiel erhältlich.