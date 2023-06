Microsoft Flight Simulator: City Update III Texas veröffentlicht

City Update III: Texas ist ab sofort für alle Besitzer von Microsoft Flight Simulator kostenlos erhältlich. Also wartet nicht länger und ladet euch das gratis Texas-Update herunter und genießt die unglaublichen Sehenswürdigkeiten dieser großartigen texanischen Städte.

Microsoft gibt bekannt: „Das Update wurde mit Luftbildern erstellt, die in Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei Bing Maps und Vexcel gesammelt wurden.Die Daten wurden dann zusammengefügt, um die bisher realistischsten digitalen Darstellungen dieser Städte im Microsoft Flight Simulator zu erstellen. Simmer können sich auf Flugreisen durch die einzelnen Städte begeben, die im Update enthalten sind, oder Metropolen in langen, landesweiten Flügen aneinanderreihen. Piloten können den Frost Bank Tower in Austin, den berühmten Alamo in San Antonio, den Brazos River und die Hängebrücke in Waco erkunden. Wie die Weite der texanischen Skyline sind auch die Möglichkeiten endlos.“

Einen beeindruckenden Trailer gibt es hier zu sehen: