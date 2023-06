Autor:, in / Grand Theft Auto V

Unabhängigkeitstag in GTA Online: kostenloser Monstertruck, neues dynamisches Event, Rabatte und mehr.

Die Feierlichkeiten rund um den Unabhängigkeitstag sind in dieser Woche in GTA Online in vollem Gange. Spieler können sich den Monstertruck Vapid Liberator kostenlos holen. Außerdem gibt es thematisch passende Designs für die mobile Kommandozentrale, Rabatte auf das Feuerwerkabschussgerät, Feuerwerke, den USA-Rucksack und mehr.

Darüber hinaus erhalten die Spieler volle Vorräte für ihre Unternehmen, wenn sie in einem neuen dynamischen Event in Los Santos die Versorgungskette rivalisierender Gangs stören und ihre Ware stehlen.

Die Highlights der Woche:

Kostenloses Fahrzeug: der Monstertruck Vapid Liberator, erhältlich bei Warstock Cache & Carry

der Monstertruck Vapid Liberator, erhältlich bei Warstock Cache & Carry Kostenlose Designs zum Unabhängigkeitstag: die Designs Stars & Stripes, Adlerklaue, Adlerklaue mit Flagge und Freiheitskampf für die mobile Kommandozentrale

Neues dynamisches Event: Finderlohn

Finderlohn Boni in San Andreas Mercenaries bis 12. Juli:

Kauft das Operationsterminal und die Mammoth-Thruster-Verbesserung (oder besitzt sie bereits) und erhaltet die Hinterland-Bomberjacke .

. Verkauft bis 12. Juli Schmugglerfracht im Wert von 500.000 GTA$ und erhaltet die LS-Pounders-Kappe.

Schließt bis 12. Juli alle sechs Missionen von Projekt Umsturz ab und erhaltet das blau-grüne Tarndesign für die Mammoth Avenger.

Schließt bis 12. Juli alle drei LSA-Operationen ab und erhaltet das Fließband-Design für die V-65 Molotok.

2x GTA$ und RP für Hangar-Verkaufsmissionen und Air Force Zero

für Hangar-Verkaufsmissionen und Air Force Zero 3x GTA$ und RP für Konkurrenzkämpfe

für Konkurrenzkämpfe Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S Das HSW-Premium-Testfahrzeug: der Imponte Arbiter GT Das HSW-Zeitrennen der Woche führt von Sandy Shores nach La Puerta.



Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: der Karin Boor (Geländewagen) im „Sternenbesäter Patriot“-Design, der Truffade Z-Type (Klassiker), die Western Sovereign (Motorrad) im Unabhängigkeitstags-Design, der Annis RE-7B (Supersportwagen) im Pegasus-Design und der Vapid Bullet (Supersportwagen)

Ausstellungsraum von Luxury Autos: der Truffade Thrax (Supersportwagen) und der Grotti Visione (Supersportwagen)

Der Hauptpreis am Glücksrad: der Vapid Dominator GTX

der Vapid Dominator GTX Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Annis ZR350, die Invetero Coquette D10 und der Pfister Neon

der Annis ZR350, die Invetero Coquette D10 und der Pfister Neon Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Wer in dieser Woche an zwei Tagen in Folge in den Top 3 der Verfolgungsserie landet, erhält den Grotti Cheetah Classic.

Wer in dieser Woche an zwei Tagen in Folge in den Top 3 der Verfolgungsserie landet, erhält den Grotti Cheetah Classic. Rabatte zum Unabhängigkeitstag: 50 % auf die Western Sovereign (Motorrad), Fahrzeughupen, die Muskete, das Feuerwerkabschussgerät, Feuerwerke, Reifenqualm und Fallschirmrauch, Gesichtsbemalung, Kleidung, Mk-II-Waffendesigns, ausgewählte Frisuren, Masken, den patriotischen Fallschirm und den USA-Rucksack

50 % auf die Western Sovereign (Motorrad), Fahrzeughupen, die Muskete, das Feuerwerkabschussgerät, Feuerwerke, Reifenqualm und Fallschirmrauch, Gesichtsbemalung, Kleidung, Mk-II-Waffendesigns, ausgewählte Frisuren, Masken, den patriotischen Fallschirm und den USA-Rucksack 50 % Rabatt auf die Hangar-Werkstatt

auf die Hangar-Werkstatt Fahrzeugrabatte: 30 % auf den bewaffneten Pegassi Ignus (Supersportwagen), den Annis ZR350 (Sportwagen) und den Grotti Visione (Supersportwagen), 40 % auf den HVY Menacer (Geländewagen) und die LF-22 Starling (Flugzeug), 50 % auf den FH-1 Hunter (Helikopter) und die mobile Kommandozentrale (inkl. Verbesserungen)

30 % auf den bewaffneten Pegassi Ignus (Supersportwagen), den Annis ZR350 (Sportwagen) und den Grotti Visione (Supersportwagen), 40 % auf den HVY Menacer (Geländewagen) und die LF-22 Starling (Flugzeug), 50 % auf den FH-1 Hunter (Helikopter) und die mobile Kommandozentrale (inkl. Verbesserungen) Rabatte beim Waffentransporter: 35 % Rabatt auf das Dienstgewehr und den heillosen Höllenboten (nur mit GTA+)

35 % Rabatt auf das Dienstgewehr und den heillosen Höllenboten (nur mit GTA+) Vorteile mit GTA+: ein kostenloser Maibatsu MonstroCiti (Geländewagen), das neue Avenger-Operationsterminal, die kostenlosen Chamäleon-Felgenfarben „cremefarbene Perle“ und „blau-grüner Flop“, Boni auf Projekt Umsturz, 40 % Rabatt auf Avenger-Verbesserungen und mehr

Alle Informationen findet ihr auf dem Rockstar Newswire.