PlayStation 5: So viel Geld verdient Sony mit Call of Duty

Eine Panne bei den Gerichtsdokumenten enthüllt, wie wertvoll Call of Duty für Sony ist und was die Produktion von First-Party-Spielen kostet.

Die Anhörung der FTC gegen Microsoft brachte weitere interessante Informationen ans Tageslicht. Diesmal eher ungewollt. Denn eine Panne bei der Schwärzung von Dokumenten hatte zur Folge, dass sensible Informationen zum PlayStation Geschäft bekannt wurden.

Das Gericht hatte offenbar nur unzureichend mit einem Filzstift Details zu Gewinnspannen, Kosten für die Entwicklung von First-Party-Spielen und Einnahmen von Call of Duty unkenntlich gemacht.

Sollten die Zahlen zutreffend ausgelesen worden sein, kostete die Entwicklung von Horizon Forbidden West etwa 212 Millionen Dollar. 300 Mitarbeiter haben es 5 Jahre lang entwickelt.

Der zweite Teil von The Last of Us kostete sogar 220 Millionen Dollar und benötigte 200 Mitarbeiter.

Bezüglich Call of Duty wurden laut The Verge durch die Dokumente Einzelheiten zur Spielzeit auf PlayStation bekannt:

„Im Jahr 2021 verbrachten über [14?] Millionen Nutzer (nach Gerät) 30 Prozent oder mehr ihrer Zeit mit Call of Duty, über 6 Millionen Nutzer verbrachten mehr als 70 Prozent ihrer Zeit mit Call of Duty, und etwa 1 Million Nutzer verbrachten 100 Prozent ihrer Spielzeit mit Call of Duty. Im Jahr 2021 verbrachten Call of Duty-Spieler durchschnittlich [116?] Stunden pro Jahr mit Call of Duty. Call of Duty-Spieler, die mehr als 70 Prozent ihrer Zeit mit Call of Duty verbringen, haben im Durchschnitt 296 Stunden mit der Franchise verbracht.“

Wie wertvoll Call of Duty für Sony und PlayStation ist, geht ebenfalls hervor. 800 Millionen Dollar wurde allein 2021 mit dem Shooter selbst eingenommen. Weltweit könnten es sogar 1,5 Milliarden sein. The Verge schätzt, dass Sony mit Zubehör, sowie Abonnements und mehr sogar zwischen 13,9 und 15,9 Milliarden Dollar Umsatz auf PlayStation generiert.