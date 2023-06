Nintendo Switch: Nachfolger soll auf Xbox One Niveau sein

Autor:, in / Nintendo Switch

Von der technischen Seite her soll die Hardware des Nachfolgers der Nintendo Switch auf dem Niveau von Xbox One und PlayStation 4 liegen.

In dieser Woche sagte Activision Blizzard CEO Bobby Kotick vor Gericht aus. Eigentlich ging es dort um Microsoft und Activision. Nintendo ist aber immer wieder ein Thema, da die Federal Trade Commission (FTC) Nintendo nicht als direkten Wettbewerber unter den Konsolenherstellern sieht.

Kotick verriet in der Anhörung, dass der Nachfolger der Nintendo Switch nicht an die Leistung von Xbox Series X|S oder PlayStation 5 herankommt. Er habe Gespräche mit Nintendo geführt und die Hardware-Fähigkeiten der neuen Konsole würden wahrscheinlich auf dem Niveau einer Xbox One und PlayStation 4 liegen.

Wie Kotick auch zugeben musste, habe er ein schlechtes Urteil gefällt, die Nintendo Switch nicht zu unterstützen.