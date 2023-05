Autor:, in / Nintendo Switch

In diesem Geschäftsjahr will Nintendo eigenen Aussagen zufolge keine neue Hardware auf den Markt bringen. Dennoch sind Berichten zufolge die Arbeiten an einer neuen Konsole längst im Gange.

Einem Bericht von Nikkei Asia soll die Entwicklung des Nachfolgers der Nintendo Switch gut voranschreiten. Das will man von nahestehenden Quellen erfahren haben.

Die neue Nintendo-Konsole soll aber frühestens im Frühling 2024 auf den Markt kommen.

Mit den jüngsten Verkaufszahlen belegte das japanische Unternehmen kürzlich über 125,62 Millionen verkaufte Switch-Konsolen.

Doch selbst nach sieben Jahren werden die Verkäufe langsamer. Das hat auch Nintendo erkannt und hält seine Prognose von 15 Millionen verkauften Konsolen im Geschäftsjahr 2023/2024 für ein wenig weit hergeholt.