Nintendo Switch: Meistverkaufte Konsole aller Zeiten in Japan

Autor:, in / Nintendo Switch

Mit über 33 Millionen verkauften Einheiten steigt die Nintendo Switch in Japan zur meistverkauften Konsole aller Zeiten auf.

Wie aus den kürzlich von Nintendo veröffentlichten Quartalsergebnissen hervorgeht, konnte die Nintendo Switch bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres weltweit insgesamt 139,36 Millionen Einheiten absetzten.

Allein in Japan wurde die Hybridkonsole in diesem Zeitraum 33,34 Millionen Mal verkauft, was sie im Land der aufgehenden Sonne zur meistverkauften Konsole aller Zeiten macht.

Auf Platz 2 folgt die hauseigene Konkurrenz in Form des Nintendo DS (32,99 Millionen verkaufte Einheiten), auf Platz 3 der ebenfalls von Nintendo entwickelte Game Boy/Game Boy Color (32,47 Millionen verkaufte Einheiten).

Im weltweiten Vergleich reiht sich die Nintendo Switch hinter der PlayStation 2 (155 Millionen verkaufte Einheiten) und dem Nintendo DS (154 Millionen verkaufte Einheiten) auf Platz 3 ein.