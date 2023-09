Nintendo Switch: Mario Red Edition angekündigt

Im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct, die ganz im Zeichen von Super Mario Bros. Wonder stand, hat Nintendo eine entsprechende Version der Nintendo Switch OLED angekündigt.

Am 6. Oktober wird die Nintendo Switch – OLED Model Mario Red Edition in der Hauptfarbe des beliebten Klempners erscheinen. Zusätzlich gibt es kleine Details am Dock und an der Konsole zu entdecken. So ist zum Beispiel eine Reihe von Münzen abgebildet, die die Formation der Münzen im ersten Geheimraum von Super Mario Bros. darstellen.

Super Mario Bros. Wonder wird am 20. Oktober für Nintendo Switch veröffentlicht und erweitert die bekannte Mario-Formel um einige interessante Neuerungen.