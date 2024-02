The Division 2: Year 5 Season 3 Vanguard veröffentlicht

Autor:, in / The Division 2

Ubisoft hat Tom Clancy’s The Division 2: Year 5 Season 3 veröffentlicht.

Ubisoft gibt den Launch von Year 5, Season 3 von Tom Clancy’s The Division 2 bekannt. In Season 3: Vanguard kehren die Agenten auf die Straßen von New York zurück, um das Verschwinden von Agentin Kelso zu untersuchen.

Zusätzlich zur neuen Season profitieren die Spieler von umfassenden Verbesserungs- und Performance-Updates als Resultat von Project Resolve.

