The Division 2: Nächste Erweiterung auf 2025 verschoben

Obwohl The Division 3 in Arbeit ist, liefert Ubisoft weiterhin neue Inhalte für The Division 2 aus. Die nächste Erweiterung lässt allerdings auf sich warten. Project Resolve kam den Verantwortlichen dazwischen.

Project Resolve nennt sich das nächste große Update für The Division 2, das ersten Informationen zufolge sowohl Quality-of-Life- als auch Health-Updates umfasst. Insgesamt soll Project Resolve die Erfahrung deutlich verbessern, die euch in The Division 2 weiterhin erwartet, doch das Update scheint den Umfang dessen zu sprengen, was das Team parallel zur Entwicklung der nächsten Erweiterung leisten kann.

Radu Nedea, führender Produzent bei Ubisoft Bukarest, erklärte in einem Video-Update, dass die Entwicklung von Project Resolve deshalb dazu führte, dass sich das Team uneingeschränkt auf den Aufbau eines soliden Fundaments konzentrieren musste. Dies beeinträchtige die Pläne, die man ursprünglich verfolgt habe.

Im Anschluss an die aktuelle Saison werde Jahr 5 Saison 3: Vanguard erscheinen. Den Februar 2024 solltet ihr euch hierfür vormerken, denn im Zuge dessen werden die Health-Updates von Project Resolve eingespielt und der gewöhnliche saisonale Content erwartet euch ebenfalls wie gewohnt.

Doch man habe die schwere Entscheidung getroffen, den nächsten DLC erst 2025 zu veröffentlichen. Die Wartezeit ist also entsprechend lang.