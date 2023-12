Minecraft: Universal-Party zum Jahreswechsel

Minecraft und Universal feiern gemeinsam den Jahreswechsel. Drei Wochen lang erwarten euch spannende neue Inhalte aus den Welten von Minecraft und Universal, denn gemeinsam lässt man die Filmwelten im Pixeldesign hochleben.

Der Startschuss fällt am 18. Dezember und die Party endet sozusagen erst am 8. Januar. In diesen drei Wochen stehen euch drei DLCs zur Verfügung und 33 Prozent Rabatt werden ebenfalls gewährt. Jeden Montag steht in diesen drei Wochen ein neuer DLC basierend aus einem Universal-Pictures-Franchise an, den ihr 33 Prozent günstiger erstehen könnt. In der darauffolgenden Woche rückt dann schon der nächste nach.

Vom 18. bis 24. Dezember entführen euch Minecraft und Universal in die Welt des DreamWorks-Animation-Abenteuers Drachenzähmen leicht gemacht. Gemeinsam mit Hicks und Ohnezahn besteht ihr spannende Abenteuer.

Zwischen dem 25. und 31. Dezember übernehmen die Minions aus dem Illumination-Studio. Was kann da schon schiefgehen, wenn ihr euch mit den gelben Latzhosenträgern daran versucht, die Weltherrschaft an euch zu reißen?

Zu Ende geht das dreiwöchige Event vom 1. bis 8. Januar mit einem Ausflug ins Reich der Dinosaurier. Der Jurassic World DLC ermöglicht es euch, euren eigenen Dino-Park zu eröffnen und dürfte entsprechend Biss haben.

Ab dem 19. Dezember steht außerdem das viertägige Universal Studios Event innerhalb des Spiels auf dem Programm, Minecraft: Bedrock Edition nennt sich dieses und es gestattet euch, einen Blick hinter die Kulissen der Filmwelt zu werfen. Zum Jahreswechsel profitiert ihr außerdem von kostenfreien Gegenständen für den Character Creator und 75 Prozent Rabatt auf Karten, Mini-Games und vieles mehr.