Minecraft: Kostenloses Minispiel zum Safer Internet Day

Der Safer Internet Day ist nicht nur für Microsoft ein ganz großes Thema, weltweit beschäftigen sich verschiedenste Unternehmen mit diesem empfindlichen Thema, rund um die Sicherheit im Internet.

Im Rahmen des diesjährigen Safer Internet Day habt ihr jetzt in Minecraft die Möglichkeit, ein kostenloses Abenteuer über den Marktplatz zu dem Thema herunterzuladen.

In dem Spielmodus CyberSafe: Good Game spielt ihr ein Abenteuer, welches euch die Hintergründe zum Safer Internet Day näher bringen möchte. Dazu zählen neben dem vernünftigen Verhalten im Internet ebenso das Kennenlernen der Kontrollorgane sowie redaktionelle Inhalte.

Im Laufe eures Spiels werdet ihr mit verschiedensten Problemen der Online-Welt konfrontiert. Neben Mobbing, übermäßige Ablenkungen oder unangemessenen Inhalten für Kinder und Jugendliche, müsst ihr ebenfalls Sprachbarrieren überwinden.

Carlos Figueiredo, Director of Player Safety bei Minecraft, sagte: „Good Game ist das neueste Lernabenteuer in der CyberSafe-Reihe, in dem die Spieler die Werkzeuge erhalten, um Agenten auf ihrer Sicherheitsreise zu sein. In einer Welt, die dringend mehr Zusammenarbeit und Dialog braucht, gibt es nichts Wichtigeres, als einen kulturellen Wandel herbeizuführen, um gesunde und respektvolle Gemeinschaften zu fördern.“