Minecraft: Über 300 Millionen verkaufte Exemplare

Im nächsten Jahr werden es 15 Jahre sein, in denen Minecraft Spieler aller Altersklassen mit seinem klotzigen Sandbox-Spiel begeistert.

Anlässlich des jüngsten Livestreams teilte Mojang mit, dass mehr als 300 Millionen Exemplare von Minecraft verkauft wurden. Ein gigantischer Meilenstein, den das Team erreicht hat.

Der Entwickler präsentiert dazu Statistiken aus September bis Oktober 2023, die eine Vorstellung geben, was im Spiel in nur 30 Tagen passiert. Unter anderem wurden durchschnittlich über 15 Millionen Skelette am Tag getötet, 700.000 Kuchen gebacken oder 8,8 Millionen Spitzhacken gecraftet.