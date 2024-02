Minecraft: Godzilla stampft Pixelstädte nieder

Autor:, in / Minecraft

Passt auf, dass ihr nicht zertreten werdet! Mit Godzilla seht ihr euch in Minecraft mit einer riesigen Bedrohung konfrontiert.

Wenn Godzilla aufschlägt, verheißt das meist nichts Gutes. Wie es in Minecraft wohl laufen wird? Das japanische Studio Team-KYO und Impress verpixeln den König der Monster und wie das aussieht, könnt ihr in einem neuen DLC erfahren.

Los geht es in diesem Minecraft-DLC in einem Kino, in dem ihr mehr über Godzilla und die ikonischen Filme erfahrt. Betretet ihr die einzelnen Kinosäle, steht ihr vor der Qual der Wahl. Vier Abenteuer basierend auf den ikonischen Filmen erwarten euch. Vier verschiedene Spielmodi ebenfalls. Sie alle sind jedoch unglaublich wild und erbarmungslos und ihr könnt sie im Multiplayer zocken.

In einem dieser Abenteuer gehört ihr zu den Bewohnern einer Stadt, die vor Godzilla fliehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auf der Flucht noch Leben retten. Ihr müsst nicht, aber es bringt euch Bonus-Punkte ein.

Im zweiten Abenteuer müsst ihr euch schon den Weg aus der nächsten Katastrophe bauen. Zieht eine Mauer um Godzilla, um ihn daran zu hindern, die Stadt zu vernichten. Auch dieses Mal gibt es wieder einiges zu entdecken und zu sammeln.

Und die beiden weiteren Abenteuer? Dazu sagen die Verantwortlichen vorerst nichts, aber ihr könnt es erfahren, wenn ihr euch den DLC holt. Der ist bereits verfügbar.