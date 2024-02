Minecraft: Trailer zum Universal Studios Experience-DLC

Autor:, in / Minecraft

Nach einem erfolgreichen Live-Event könnt ihr euch nun mit dem Universal Studios Experience-DLC die Universal Studios in Minecraft näher anschauen.

Mit dem Universal Studios-DLC erlebt ihr die faszinierenden Welten aus der Schmiede der Universal Studios Pixel für Pixel neu. Begebt euch in Minecraft auf einen Streifzug durch den bekannten Universal Studios-Themenpark, in dem ihr gleich zu Beginn von Woody Woodpecker begrüßt werdet, ehe ihr etwa auf E.T., Shrek, King Kong und viele weitere ikonische Charaktere trefft. Natürlich hat der DLC zur Universal Studios Experience mit den Dinosauriern aus dem Jurassic World-Universum auch mächtig Biss.

Zuletzt waren die Universal Studios im Rahmen eines In-Game-Live-Events in Minecraft geöffnet. Im Zuge der Kooperation konntet ihr über mehrere Tage hinweg verschiedene Themenbereich im virtuellen Park erkunden.