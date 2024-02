Baldur’s Gate 3: Hasbro verdient 90 Millionen US-Dollar am Spiel

Diese Zusammenarbeit hat sich für Hasbro bezahlt gemacht. Zur Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 sicherte sich der Spielwarenhersteller die Lizenz am Spiel, um Merchandise unters Volk zu bringen. Offenbar traf man hiermit einen Nerv, denn die Community verfiel in einen wahren Kaufrausch. 90 Millionen US-Dollar nahm Hasbro mit Lizenzprodukten zu Baldur’s Gate 3 ein.

Im Finanzjahr, das mit dem 30. September 2023 endete, verdiente Hasbro mit der Wizards of the Coast-Lizenz im Vergleich dazu „nur“ 63 Millionen US-Dollar. Da sich die Wizards of the Coast-Lizenz für Hasbro in der Regel mächtig lohnt, zeigt sich daran bestens, wie stark der Absatz für Baldur’s Gate 3 tatsächlich war. Eine reife Leistung!