Baldur’s Gate 3: Neue böse Enden und mehr mit Patch 7

Larian Studios arbeitet am nächsten großen Patch für Baldur’s Gate 3. Was Spieler von Patch 7 erwarten können, hat man im Vorfeld in einem Artikel auf Steam ausgeplaudert.

Der Entwickler wird dem Rollenspiel „verbesserte böse Enden“ für „noch düsterere Abschlüsse eurer düstersten Spieldurchgänge“ hinzufügen. Das schließt Nicht-Durge-Spieler übrigens mit ein, wie man betont.

Für neue Zwischensequenzen wurde vom Komponisten Borislav Slavov neue, bedrohliche Musik hinzugefügt. „March Of Darkness“ ist eines dieser Stücke, das ihr euch im folgenden Clip schon anhören könnt.

Einen Termin für Patch 7 nannte Larian nicht. Mit dem Hinzufügen von Modding-Tools dürfte er aber der bislang größte Patch für Baldur’s Gate 3 werden.

Falls ihr einen Blick in den Steam-Artikel werfen möchtet, so seid vor Spoilern durch die dort enthaltenen Grafiken gewarnt.