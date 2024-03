Baldur’s Gate 3: Keine DLCs oder Erweiterungen von Larian

Seit der Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 war Entwickler Larian Studios mit der Optimierung der verschiedenen Versionen des Rollenspiels beschäftigt. In diesem Zuge fanden auch regelmäßig neue Inhalte ihren Weg in das sowieso schon sehr umfangreiche Spiel.

Auf der Gamescom 2023 machte Senior Product Manager Tom Butler zudem Hoffnung auf einen möglichen DLC. Dazu befinde man sich in Gesprächen, hieß es damals:

„Wir werden noch eine Weile weiterpatchen, dann machen wir alle Urlaub und dann überlegen wir uns, was wir als Nächstes tun. Aber im Moment führen wir wirklich Gespräche. Wir wollen mehr tun. Wir wissen nur noch nicht, was.“

Wie es aussieht, hat man sich letztlich gegen die Veröffentlichung von DLCs oder Erweiterungen entschieden und auch ein mögliches Baldur’s Gate 4 ist nicht geplant. Das verkündete Larian-Gründer Swen Vincke jetzt überraschend auf einer Podiumsdiskussion bei der Game Developers Conference (GDC).

Stattdessen wolle sich das Studio zukünftig von Dungeons & Dragons entfernen und in eine komplett andere Richtung orientieren, um etwas Neues zu machen. Die IP verbleibt in den Händen von Publisher Wizards of the Coast.