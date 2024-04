Baldur’s Gate 3: So sicherte sich Larian gegen Misserfolg

Swen Vincke hatte Notfallpläne, um Larian Studios gegen das Eintreten eines Misserfolgs von Baldur’s Gate 3 abzusichern.

Die Entwicklung des dritten Teils der beliebten Baldur’s Gate Reihe zu übernehmen, war mit hohen Risiken für das Entwicklerstudio verbunden. Im Interview mit Eurogamer enthüllte CEO und Game Director Swen Vincke, dass er aus diesem Grund einige Rückfalloptionen eingeplant hatte.

Er sagte: „Wir haben mehrere Ausweichpositionen aufgebaut, für den Fall, dass es schiefgehen würde – bevor wir mit der Sache angefangen haben. Ich habe eine Minderheitsbeteiligung, die hatte ich also in der Tasche, falls es schiefgehen sollte.“ „Das war also meine Ausgangsbasis, ansonsten hätte ich die Risiken, die wir mit Baldur’s Gate 3 eingegangen sind, nicht eingehen können, weil es ein zu großes Risiko war. Das ist also auch der Grund, warum ich es getan habe, oder einer der Gründe, warum ich es getan habe. Das ist es also.“

Ein weiterer Sicherheitsbaustein war der Early Access. Neben aktivem Feedback für die Entwicklung konnte das Studio anhand der Verkaufszahlen in dieser Phase ermitteln, welches Interesse am Titel vorhanden war. Immerhin 2,5 Millionen Einheiten konnten so noch vor der eigentlich Veröffentlichung verkauft werden.

Schlussendlich musste Larian nicht auf Notfallpläne zurückgreifen, Baldur’s Gate 3 ist bei den Spielern äußerst beliebt und hat mit 15 Millionen verkauften Exemplaren die kühnsten Erwartungen übertroffen. Nichtsdestotrotz wendet sich Larian in Zukunft anderen Projekten zu und wird weder DLCs noch einen Nachfolger für Baldur’s Gate 3 entwickeln.