Prime Gaming: Kostenlose Spiele und mehr im April

In Vorbereitung auf die bevorstehende Premiere des Amazon-Originals Fallout, das ab dem 12. April auf Prime Video gestreamt wird, wird Prime-Mitgliedern Fallout 76 auf Xbox und PC angeboten. Den offiziellen Fallout-Trailer gibt es noch einmal hier für euch:

Im April sind wieder verschiedene Titel bei den kostenlosen Spielen mit Prime dabei, nämlich Chivalry 2, Faraway 2: Jungle Escape, Black Desert, Drawn: Trail of Shadows, Faraway 3: Arctic Escape, Demon’s Tilt, Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector’s Edition, Dexter Stardust: Adventures in Outer Space, Living Legends: Fallen Sky, Vlad Circus: Descend Into Madness und Tiny Robots Recharged.

Prime Gaming-Mitglieder aus den USA, UK, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien können im April umsonst über Amazon Luna auf folgende Titel zugreifen: LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Battle Royale, Fortnite Festival, Trackmania, Smurfs Kart (Hero), Airhead, Sail Forth, Metronomicon und Earthworm Jim 2.

Zudem gibt es ein kostenloses monatliches Twitch-Abonnement und man kann auf exklusive kanalspezifische Inhalte zugreifen, während Amazon Prime-Mitglieder ihre Lieblings-Twitch-Kanäle ohne zusätzliche Kosten unterstützen.

Prime Gaming bietet auch diesen Monat eine Menge an kostenlosen Titeln, von denen der erste ab dem 4. April erhältlich ist. Diesen Monat können Spieler in Fallout 76 ein riesiges, vom Krieg verwüstetes Ödland erkunden und in Black Desert intensive, actiongeladene Kämpfe an der Seite von Freunden erleben. Die kostenlosen Spiele mit Prime können jeden Donnerstag unter primegaming.com abgeholt werden.

4. April Chivalry 2 [Epic Games Store] – In diesem von epischen mittelalterlichen Filmschlachten inspirierten Multiplayer-First-Person-Slasher, kämpfen Spieler mit Schwertern, halten Stürme flammender Pfeile aus und führen ausgedehnte Burgbelagerungen an.

4. April Faraway 2: Jungle Escape [Amazon Games App] – Ein entspannendes Abenteuer in Form eines Escape Games voller geheimnisvoller Rätsel und neuer Herausforderungen im zweiten Titel der Faraway-Trilogie.

– Spieler entfliehen einem Labyrinth von Albträumen und stellen den eigenen Verstand auf die Probe, mit Rätseln, leichten Überlebensmechanismen und methodischer Action. 25. April Tiny Robots Recharged [Amazon Games App] – Spieler lösen das Geheimnis der Entführung ihrer Freunde und retten sie aus dem supergeheimen Labor, bevor es zu spät ist.