Prime Gaming: Neue Inhalte im September 2023

Willkommen beim monatlichen Prime Gaming-Update! Prime Gaming ist Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, bei der Mitglieder jeden Tag mit Deals, kostenlosem Versand und qualitativ hochwertiger Unterhaltung Geld sparen.

Die kostenlosen Spiele mit Prime im August umfassen mehrere Titel, darunter Football Manager 2023, Absolute Tactics: Daughters of Mercy, Dexter Stardust: Adventures in Outer Space, Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition und mehr.

Es gibt exklusive Inhalte für Fall Guys: Ultimate Knockout, Honkai: Star Rail, Overwatch 2, Diablo IV und weitere Titel.

Prime Gaming-Mitglieder aus den USA, UK, Kanada und Deutschland können umsonst über Amazon Luna auf folgende Titel zugreifen: WRC Generations, Beach Buggy Racing: Hot Wheels Edition, Jackbox Party 9 und Arcade Paradise.

In Season 4 von Fall Guys: Ultimate Knockout können Spieler in dem plattformübergreifenden Multiplayer-Party-Royal-Spiel neue Möglichkeiten entdecken, den Blunderdome zu erleben. Der Fokus der neuen Season liegt auf kreativem Bauen und lädt die Spieler in eine riesige digitale Welt ein. Es gibt ihnen die Möglichkeit, die chaotischsten Parcours aller Zeiten zu entwerfen.

Ab dem 6. September können Amazon Prime-Mitglieder neue Inhalte ergattern, um ihre Charaktere auszustatten, einzigartige Strecken zu bauen und die Konkurrenz zu besiegen:

Erdbeer-Rucksack

Hunde Slipper

1000 Kudos

Zur weiteren Feier der 2023er World Series in Warzone, die noch bis zum 16. September läuft, können sich Call of Duty-Fans bis zum 21. September das Designated Driver Bundle schnappen. Es enthält die folgenden Gegenstände:

Speed Demon – Operator Skin

Das Steuer übernehmen – TAQ-V Battle Rifle Waffenbauplan

Hereinspaziert – Animierte Visitenkarte

Qualmende Reifen – Emblem

Doppelte EP Token

Doppelte Waffen-EP Token

Prime Gaming fungiert als Sponsor der Warzone World Series, in dem hunderte Spieler aus Amerika und Europa gegeneinander antreten, um dann im internationalen LAN-Finale in London am 16. September den Finalsieger zu krönen. 50 der besten Trios überhaupt kämpfen um ein Preisgeld von 600.000 USD. Weitere Informationen zum Event gibt es hier.

Ab dem 1. September gibt es im Prime Gaming Channel neue Titel, darunter WRC Generations, Beach Buggy Racing: Hot Wheels Edition, Jackbox Party 9 und Arcade Paradise.

Prime Gaming hat im September viele kostenlose Titel im Angebot, der erste davon ist ab dem 7. September erhältlich. Diesen Monat werden Spieler in einzigartige Situationen versetzt, vom Aufbau eines Imperiums in Ozymandias: Bronze Age Empire Sim bis hin zur Entdeckung eines Roboters vom Planeten X in Dexter Stardust: Adventures in Outer Space. Jeden Donnerstag gibt es auf gaming.amazon.com kostenlose Titel für Prime-Mitglieder.

7. September Football Manager 2023 [Epic Games Store]

14. September Ozymandias: Bronze Age Empire Sim [GOG]

14. September Absolute Tactics: Daughters of Mercy [Amazon Games App]

21. September Dexter Stardust: Adventures in Outer Space [Amazon Games App]

21. September Shotgun King: The Final Checkmate [Amazon Games App]

28. September Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition [Legacy Games Code]

28. September Hundred Days – Winemaking Simulator [Amazon Games App]

Mehr gibt es im Trailer zu sehen: