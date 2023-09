Prime Gaming: Kostenlose Inhalte im Oktober 2023

Willkommen beim monatlichen Prime Gaming-Update! Prime Gaming ist Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, bei der Mitglieder jeden Tag mit Deals, kostenlosem Versand und qualitativ hochwertiger Unterhaltung Geld sparen.

Die kostenlosen Spiele im Oktober umfassen mehrere Titel, darunter Ghostwire: Tokyo, GRUNND The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition, Monster Prom 2: Monster Camp, The Textorcist und mehr.

Es gibt exklusive Inhalte für PUBG Mobile, League of Legends, Pokémon GO, Overwatch 2 und weitere Titel.

Amazon Prime-Mitglieder können diese Angebote für begrenzte Zeit unter gaming.amazon.com abholen. Prime-Mitglieder erhalten kostenlose Spiele und schaurige neue Inhalte passend zu Prime Gamings Halloween-Angeboten.

Diesen Oktober können Goblins und Ghoule in Prime Gamings Süßigkeiten-Schlüssel greifen und gruselige Spiele abgreifen, wie Ghostwire: Tokyo, GRUNND, The Coma 2: Vicious Sisters – Deluxe Edition, Monster Prom 2: Monster Camp, The Textorcist und Super Adventure Hand.

Ob man Monster erlegen oder Geister jagen möchte, Prime Gaming hat dieses Halloween einiges für Spieler im Angebot: Mitglieder können Halloween-Skins, In-Game Währung und mehr von ihren Lieblingstiteln einsacken, unter anderem in Asphalt 9: Legends, Call of Duty: Warzone und Modern Warfare 2, Dead by Daylight, Diablo IV, Roblox, Pokémon GO, World of Warcraft, VALORANT und mehr.

Um den Launch von Cyberpunk 2077s Erweiterung Phantom Liberty zu feiern, gibt es eine Reihe von In-Game-Content-Drops für Prime Gaming-Mitglieder. Ab sofort können Mitglieder das Chesapeake Smart SMG ergattern. Es wird noch mehr Cyberpunk 2077: Phantom Liberty-Inhalte für Mitglieder im Laufe der nächsten Monate geben, also lohnt es sich Up-to-date mit allen neuen Prime Gaming Informationen zu bleiben. Diesen Samstag, am 30. September um 22 Uhr wird es auf dem Twitch-Kanal von Crown ein ganz besonderes Cyberpunk 2077: LORE-Event geben.

Prime Gaming hat im Oktober viele kostenlose Titel im Angebot, der erste davon ist ab dem 5. Oktober erhältlich. Dieser Monat lockt mit Ghostwire: Tokyo, wo die Spieler eine verlassene Stadt durchwandern, während sie in Monster Prom 2: Monster Camp die Liebe ihres Monster-Lebens finden. Jeden Donnerstag gibt es auf gaming.amazon.com kostenlose Titel für Prime-Mitglieder.