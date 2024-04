Prime Gaming: Fallout 76 für Xbox und PC kostenlos

Zur Feier der ersten Staffel von Fallout, die jetzt auf Prime Video verfügbar ist, können Prime-Mitglieder in Deutschland Fallout 3: Game of the Year Edition und Fallout: New Vegas in den nächsten sechs Monaten als Teil ihrer Amazon Lunar Mitgliedschaft spielen.

Zusätzlich zu Fallout 76 für Xbox und PC als Teil des Prime-Gaming-Angebots im April überrascht Amazon Prime-Mitglieder mit dem Zugang zu diesen zwei weiteren Fallout-Titeln, die jetzt über Amazon Luna erhältlich sind:

Fallout 3: Game of the Year Edition – [Via Amazon Luna] – In einem der meistgefeierten Spiele des Jahres 2008, erstellen Spieler einen Charakter ihrer Wahl und tauchen ab in eine atemberaubende, postapokalyptische Welt, in der es im Kampf ums Überleben keine Minute Pause gibt. Fallout 3: Game of the Year Edition enthält alle fünf Fallout 3 Game Add-on Packs: Operation Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout und Mothership Zeta.

Fallout: New Vegas – [Via Amazon Luna] – Im bevorstehenden Krieg entscheiden sich Spieler für eine Seite oder erklären sich selbst zum König von New Vegas.

Amazon Luna ist ein Cloud-Gaming-Service, mit dem man seine Lieblingsspiele über unterstützte Plattformen wie Fire TV, Fire Tablets, iOS- und Android-Geräte, Smart-TVs von Samsung und LG sowie PC, Mac und Chromebook via Webbrowser spielen kann.

Darüber hinaus haben Amazon Prime-Mitglieder in unterstützten Ländern die Möglichkeit, über ein spezielles Angebot eine monatlich wechselnde Auswahl an Spielen auf Luna zu spielen.

Fallout 76 steht Prime-Mitgliedern im April auf PC und Xbox zur Verfügung. Sie können das Spiel herunterladen und für immer behalten, zusätzlich zu einigen anderen kostenlosen Spielen, wo immer Prime verfügbar ist. Sämtliche Downloads gibt es unter primegaming.com.

Fallout 76 [PC via Microsoft Store Code; Xbox via Xbox-Code] – Spieler wagen sich 25 Jahre nach der nuklearen Katastrophe aus ihrem Bunker heraus. Sie erkunden in dieser Open-World-Multiplayer-Erweiterung der Fallout-Story ein riesiges, vom Krieg verwüstetes Ödland.

Zu guter Letzt sollten Fans unbedingt einen Blick in den Amazon Fallout Store werfen, in dem es eine ganze Reihe von Spielen, Sammlerstücken, Kleidung und mehr gibt.