Redfall: Spiel wird weiter verbessert, inklusive 60fps

Für die meisten Spieler dürfte Redfall nur noch eine Randnotiz sein. Die Veröffentlichung des Spiels enttäuschte vorwiegend auf technischer Ebene. So ist der Koop-Shooter bis heute nicht in 60fps spielbar.

Zuletzt erhielt Redfall im Juni einen Hotfix. Seitdem ist es still um das Spiel von Arkane Studios geworden und es hat den Anschein, als wenn es das gewesen wäre.

Doch man hat Redfall nicht aufgegeben. Pete Hines von Bethesda Softworks sprach mit GamesIndustry über den Umgang mit dem Spiel und wies darauf hin, dass es nicht das erste Spiel sei, das keinen guten Launch hatte.

Hines sagte: „Wir sind dasselbe Unternehmen, das auch schon Spiele auf den Markt gebracht hat, die nicht so gelaufen sind, wie wir es wollten, und wir geben nicht auf, nur weil es nicht richtig angefangen hat. Der PC-Start von The Elder Scrolls Online war nicht fehlerfrei, aber wir sind dabeigeblieben. Jetzt ist es eine wahnsinnig beliebte Multiplattform. Mit Fallout 76 ist es dasselbe. Redfall ist für uns nicht anders.“

An Redfall werde man also weiterarbeiten. Auch die 60fps werden kommen. Schließlich will man ein gutes Spiel haben, dass auch noch in Jahren über den Xbox Game Pass gespielt wird.

„Okay, wir haben nicht den Start erwischt, den wir uns gewünscht haben, aber es ist immer noch ein unterhaltsames Spiel… und wir werden weiter daran arbeiten. Wir werden 60fps machen. Wir werden dafür sorgen, dass es ein gutes Spiel wird, denn wir wissen, dass der Game Pass als First-Party-Studio ewig lebt. In zehn Jahren wird es Leute geben, die dem Game Pass beitreten werden, und Redfall wird dabei sein“, so Hines.