Redfall: 2024 gibt es Neuigkeiten zu Helden und mehr

Trotz des mangelnden Erfolges von Redfall haben Arkane Studios und Bethesda Softworks das Spiel keineswegs fallengelassen. Im Gegenteil: im Oktober brachte das Performance-Update 60fps sowie zahlreiche Korrekturen und Verbesserungen ins Spiel.

Erst gestern wurde ein weiteres Update mit Gameplay-Verbesserungen und einem neuen Scharfschützengewehr ausgerollt.

Und auch im nächsten Jahr gibt es neue Inhalte. So verspricht man am Ende der letzten Patch Notes, dass man im nächsten Jahr am Helden-Pass arbeiten und dazu Neuigkeiten bringen wird.

Bethesda schreibt dazu: Wir arbeiten weiter an der Entwicklung des Helden-Passes und freuen uns darauf, euch später im neuen Jahr mehr über die neuen Held:innen von Redfall und weitere Updates erzählen zu können.“