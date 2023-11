Persona 5 Tactica: 4K Gameplay-Video aus dem Taktik-Rollenspiel

Autor:, in / Persona 5 Tactica

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 37 Minuten aus Persona 5 Tactica auf der Xbox Series X.

Im Strategie-RPG-Abenteuer geraten die Phantomdiebe nach einem seltsamen Vorfall in ein bizarres Reich. Umgeben von Legionären befindet sich die Gruppe in großer Gefahr, bis eine geheimnisvolle Revolutionärin namens Erina sie rettet. Aber die Rettung scheint nicht ganz umsonst zu sein, denn Erina unterbreitet den Phantomdieben ein verlockendes Angebot. Ihr müsst nun herausfinden, was hinter diesem Angebot und Erina steckt und kämpft dabei gegen unterschiedliche Feinde.

Persona 5 Tactica ist ab sofort für 59,99 Euro im Microsoft Store verfügbar und im Xbox Game Pass enthalten.

