Persona 5 Tactica: Launch-Trailer zur Revolution der Herzen

Die Phantomdiebe schlagen in Persona 5 Tactica wieder zu. Seht euch den Launch-Trailer an und tretet der Revolution der Herzen bei.

Atlus stimmt mit dem Launch-Trailer auf die Revolution in Persona 5 Tactica ein. Stürzt euch in eine brandneue Welt, schließt euch den Phantomdieben an, und helft dabei, ein umkämpftes Land von der Herrschaft böser Tyrannen zu befreien.

Falls ihr mehr sehen möchtet, haben wir für euch 37 Minuten 4k Gameplay aufgenommen, den Launch-Trailer könnt ihr direkt hier ansehen, wenn ihr möchtet:

Persona 5 Tactica wurde am 17. November für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht und ist seit Tag eins im Xbox Game Pass verfügbar.